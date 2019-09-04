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Президент уволил начальника управления СБУ Херсонской области

Президент уволил начальника управления СБУ Херсонской области

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Крицына с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области. Об этом говорится в соответствующем указе № 651/2019, размещенном в среду на сайте президента, передает УНН.

"Уволить Крицына Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Зеленский уволил  с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко.

Источник: УНН
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