Правительство назначило представительницу в ВР: что известно об Ирине Верещук

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня, 4 сентября 2019 года, Кабинет Министров Украины своим решением назначил Ирину Верещук представительницей правительства в Верховной Раде Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Правительство имеет прекрасные отношения с парламентом. Парламент и Правительство должны вместе работать как одна команда, чтобы жизнь рядового украинца стала лучше. Мы хотели бы, чтобы народные депутаты были привлечены к разработке политик, к наработке законопроектов еще на этапе, когда они зарождаются в правительстве, и делаем сейчас все организационные действия для этого. Мы уже согласовали общие принципы взаимодействия между Правительством и Парламентом, и думаю, что наше сотрудничество и работа будут максимально эффективной", - комментирует решение правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Справка:

Верещук Ирина Андреевна родилась в 1979 году во Львовской области.

Имеет три высших образования по направлениям "международная информация" (2002), "правоведение" (2006), "государственное управление" (2010), а также диплом с отличием программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы. В течение 2015-2016 гг. училась в Краевой школе администрации публичной (Польша).

Ирина Верещук имеет значительный опыт работы на управленческих должностях. В частности, была заместителем председателя Жовкивской РГА во Львовской области, городским головой города Рава-Русская Жовкивского района Львовской области (2010-2015 гг.). С 2016 года - Президент "Международного Центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога".

Кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права.

Имеет ряд научных трудов и публикаций. Была отмечена государственными наградами.