Дипломаты ЕС согласовали продление антироссийских санкций до 2020 года

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Комитет постоянных представителей ЕС на первом заседании после летнего перерыва согласовал продление антироссийских санкций дл марта 2020 года. Об этом в Twitter написал посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН.

"На I-м заседании после летнего перерыва Корепер согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - написал дипломат.

Отметим, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что сегодня послы ЕС договорились продолжить замораживание активов и запрет на выдачу виз 170 российским чиновникам и сепаратистам, а также 44 юридическим лицам еще на 6 месяцев.

Как сообщал УНН, 27 июня в ЕС официально продлили экономические санкции против России на полгода.