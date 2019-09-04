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Представлены новые руководители полиции во Львовской и Днепропетровской областях

Представлены новые руководители полиции во Львовской и Днепропетровской областях

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя полиции Львовской области. В то же время нового главу полиции Днепропетровской области представил первый заместитель Главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, полицию Львовской области возглавил полковник полиции Василий Виконский. Ранее он занимал должность начальника полиции Хмельницкой области.

Сергей Князев сообщил, что Василий Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые стали на защиту государства на востоке.

Главы Национальной полиции Украины обозначил основные задачи, стоящие перед новым руководителем. В частности, речь идет об улучшении социальной составляющей работы полицейских - обеспечение жильем, социальными льготами, возможностями профессионального роста.

Также сегодня в Днепропетровской области нового руководителя полиции региона представил первый заместитель Главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Так, приказом Главы Нацполиции Сергея Князева на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области назначено подполковника полиции Владимира Огурченка.

Аброськин отметил, что приоритетными направлениями работы всех подразделений полиции остается раскрытие разбойных нападений и умышленных убийств, противодействие наркопреступности и организованной преступности.

До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. На этой должности подполковник полиции нес службу с 2014 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы к руководителю службы внутренней безопасности. В органах внутренних дел - с 1999 года.

Напомним, начальники главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях были освобождены от должностей.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, назначения
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