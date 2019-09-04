Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Так, проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины зарегистрирован сегодня под номером 2059.

Инициатор законопроекта - Президент Украины Владимир Зеленский.

Проект закона определен Зеленским как неотложный. Сейчас документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Профильным комитетом в этом вопросе определен Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Пока текста законопроекта на сайте ВР нет.

Напомним, ранее Зеленский поручил, чтобы до 1 декабря в Украине должны быть разработаны и приняты в парламенте законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.