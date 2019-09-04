Украина выступила за возвращение российской стороны в СЦКК

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинская сторона в рамках заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК). Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Прошлые две недели обозначились увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний украинско-российский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.

Напомним, в 2018 году российская сторона отозвала своих представителей из Совместного центра по контролю и координации. Такое решение в России объяснили тем, что украинская сторона делала препятствия для работы российской СЦКК и создавала "напряженную морально-психологическую обстановку".