В Минске договорились о возобновлении устойчивой мобильной связи на Донбассе

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения. Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО", - говорится в сообщении.

По ее словам также согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, что подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебозавод.

Напомним, что в Минске заявили, что есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса.