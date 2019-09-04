Новости: Политика
Среда, 4 сентября 2019, 22:25 • Денис Масликов • 16155
В "Слуге народа" рассказали, чем будет заниматься Коваленко в Офисе Президента
Анна Коваленко
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Новый заместитель руководителя Офиса Президента Анна Коваленко будет заниматься вопросами повышения обороноспособности Украины и делами ветеранов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу партии "Слуга народа" в Facebook.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 653/2019, размещенном в среду на сайте Президента.
"Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.
Источник: УНН