Антикоррупционный суд собирается сегодня начать работу

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также заявлял, что Высший антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел 5 сентября этого года.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда).