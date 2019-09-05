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К ВАКС должно поступить более 3 тысяч уголовных производств - Танасевич

К ВАКС должно поступить более 3 тысяч уголовных производств - Танасевич

КИЕВ. 5 сентября. УНН. По предварительным подсчетам Государственной судебной администрации Украины из местных общих судов в Высший антикоррупционного суда должно поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых почти 200 — это коррупционные дела. Об этом заявила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.

“Сегодня, 5 сентября 2019 года мы начинаем нашу деятельность... По предварительным подсчетам Государственной судебной администрации Украины из местных общих судов в Высший антикоррупционного суда должно поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых только 190 это те по которым досудебное расследование заканчивало Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством САП”, — сказала Танасевич.

По ее словам, сборам судов был избран следственных судов в количестве шести человек, на стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

“Сформировано в первой инстанции семь коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по сути, в апелляционной палате функционировать четыре коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции”, — рассказала Танасевич.

Напомним, Высший Антикорупций суд будет осуществлять правосудие в Киеве в зданиях на ул. Крещатик, Крестовом переулке и проспекте Победы.

Как сообщал УНН, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменения в Закон Украины “О Высшем антикоррупционный суд” (относительно начала работы суда).

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд
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