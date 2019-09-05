Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,1194  EUR: 27,71 -0,0400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 сентября 2019 11:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3870
Версия для печати

ВАКС начинает свою работу в кратчайшие сроки - Танасевич

ВАКС начинает свою работу в кратчайшие сроки - Танасевич

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайшие сроки. Об этом заявила глава ВАКС Елена Танасевич во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

"Я хочу отдельно отметить, что Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайший возможный срок. За четыре месяца с мая по сентябрь 2019 года мы получили во временное пользование три помещения, были проведены текущие ремонтные работы, которые позволили оформить эти помещения и приспособить их для потребностей судебного учреждения. Были проведены тендерные закупки для того, чтобы обеспечить суд оборудованием и мебелью, состоялись конкурсы в аппарат Высшего антикоррупционного суда", - сказала Танасевич.

Добавим, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября.

Напомним, Высший антикоррупционный суд будет осуществлять правосудие в Киеве в зданиях на улице Крещатик, Крестовом переулке и проспекте Победы.

Как сообщал УНН, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда).

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.