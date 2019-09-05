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ВАКС не сможет обработать 3 тысячи дел, которые на него могут свалить - Сытник

ВАКС не сможет обработать 3 тысячи дел, которые на него могут свалить - Сытник

Артем Сытник

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ограниченный состав судей Высшего антикоррупционного суда не сможет обработать три тысячи коррупционных дел, которые могут передать ему. Об этом заявил директор НАБУ журналистам в Киеве после брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС, передает корреспондент УНН.

"В апелляционной инстанции будет действовать 4 коллегии, в первой инстанции - 10 коллегий, всего 6 следственных судей. То есть это как раз такой небольшой относительно коллектив, который готов слушать небольшое количество дел, но дела громкие, сложные, требуют тщательной подготовки, которые требуют соответствующих деловых качеств. Три тысячи - это нереальная сумма для такого небольшого коллектива", - отметил Сытник.

По его словам, небольшой размер суда и был положен в идею создания ВАКС.

При этом он добавил, что такая численность работников суда будет достаточной для решения текущих дел, а также дел, которые будут переданы НАБУ для рассмотрения для того, чтобы они были рассмотрены "в разумные сроки".

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Команда Президента пообещала сделать все, чтобы решить вопрос с границами подсудности для свободной работы Высшего антикоррупционного суда над топ-200 коррупционных дел чиновников.

По предварительным подсчетам Государственной судебной администрации Украины, из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должно поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых почти 200 - это коррупционные дела.

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд, НАБУ, Артем Сытник

В тексте упоминаются

Сытник Артем
Сытник Артем
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