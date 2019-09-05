ГБР начало набор оперативников

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Государственное бюро расследований начало набор на оперативников в бюро, после начала работы которых ГБР сможет самостоятельно проводить оперативно-розыскные действия, без участия сотрудников других правоохранительных органов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"Объявлен конкурс на 268 должностей в оперативных подразделениях центрального аппарата Государственного бюро расследований. Прием документов продлится до 26 сентября включительно", - сообщили в бюро.

Участие в конкурсе могут принять кандидаты, не имеющие опыта работы в правоохранительных органах.

"На начало этого конкурса мы ждали 1,5 года, ведь Верховная Рада долго не могла исправить техническую ошибку в законе о ГБР. Все это время оперативное сопровождение в наших производствах осуществляли коллеги-правоохранители. Мы благодарны им за сотрудничество. С началом работы собственных оперативных подразделений мы сможем сами проводить оперативно-розыскные действия", - отметил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, следующим шагом должно быть предоставление ГБР права на прослушивание.

К этому времени набор оперативных работников в ГБР был невозможным из-за технической ошибки в профильном законе, которую парламент исправил в мае этого года.