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Сытник возразил покушение на независимость НАБУ через расширение полномочий Президента

Сытник возразил покушение на независимость НАБУ через расширение полномочий Президента

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Инициированные командой главы государства изменения в Конституцию в части предоставления полномочий Президенту назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не является покушением на независимость антикоррупционного бюро, поскольку только дублируют положения закона о НАБУ в основном законе. Об этом заявил директор НАБУ журналистам в Киеве после брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС, передает корреспондент УНН.

“Хотел бы уточнить, что в Конституции просто продублированы право Президента назначать директора Антикоррупционного бюро и создавать антикоррупционное бюро, но назначать директора НАБУ — в порядке, определенном законом о Национальном антикоррупционном бюро”, — отметил Сытник.

По его словам, конкурс для определения главы НАБУ, предусмотренный в законе, остается и при внесении изменений в Конституцию в части полномочий главы государства, тогда как в основном законе просто закрепляется одно из положений закона о НАБУ.

При этом он добавил, что манипуляций, о которых заявляют представители оппозиционных сил, по, в частности, покушения на независимость НАБУ и сужение независимости руководителя антикорроргана, в предложенных изменениях в Конституцию искать не следует.

Напомним, закрепленные в Конституции права образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований за Президентом необходимы для легитимизации существования этих органов.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины внес изменения в прежнее заключении к законопроекту, который предоставляет полномочия увольнять и назначать директоров антикоррупционных органов Президенту Украины. Соответствующее решение приняло большинство во время заседания Комитета по антикоррупционной политике.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд, НАБУ, Артем Сытник

В тексте упоминаются

Сытник Артем
Сытник Артем
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