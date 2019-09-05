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Динамика торговли Украины и ЕС опережает возможности Соглашения об ассоциации - Кулеба

Динамика торговли Украины и ЕС опережает возможности Соглашения об ассоциации - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Динамика торговли Украины с Европейским Союзом опережает возможности Соглашения об ассоциации. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"Представитель правительства подчеркнул, что сейчас динамика развития торговли Украины с ЕС очень высокая и опережает возможности Соглашения об ассоциации", - указали в правительстве по итогам заседания профильного комитета ВРУ.

По словам Кулебы, курс на сближение Украины с Евросоюзом - неизменен. Он отметил, что видит своей основной задачей на посту продолжение и усиление положительных достижений по выполнению Соглашения об ассоциации и начатых процессов секторальной интеграции с ЕС.

Кулеба также указал, что совместная работа правительства и парламента по принятию евроинтеграционных законопроектов должна быть построена в наиболее оптимальный способ. Он предложил сгруппировать законопроекты по их цели и тематике. Вице-премьер также поддержал инициативу главы комитета ВРУ по вопросам интеграции с ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе по усилению институционной способности комитета в части экспертизы и анализа парламентских законодательных актов на соответствие праву ЕС.

Также он призвал членов комитета быть "адвокатами евроинтеграции в своих фракциях" и объяснять парламентариям важность оперативного и качественного рассмотрения евроинтеграционных законов. Вице-премьер предложил уполномочить отдельных людей как со стороны комитета, так и со стороны своей службы для координации совместной работы.

По словам Климпуш-Цинцадзе, на данный момент 67 законопроектов являются приоритетными и требуют срочной обработки правительственным офисом с тем, чтобы рассмотреть их вместе с выводами офиса на ближайшем заседании комитета.

Напомним, 29 августа ВРУ утвердила новый состав Кабмина, куда вошел как вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: СА с ЕС, ВР, Кабмин, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба
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