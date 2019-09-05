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ВАКС должен защищать государство, общество и инвесторов от коррупционеров - Зеленский

ВАКС должен защищать государство, общество и инвесторов от коррупционеров - Зеленский

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Задачей Высшего антикоррупционного суда является наказание коррупционеров для защиты государства, общества и инвесторов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Я не могу ставить вам задачи. Как гражданин имею ощущение, что задача Высшего антикоррупционного суда очень простая: коррупционер — наказан, государство, общество и инвестор — защищены”, — заявил Президент.

При этом он подчеркнул, что граждане ожидают от ВАКС не просто возвращение украденного через наказание топ-коррупционеров, а возвращение ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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