ВАКС должен защищать государство, общество и инвесторов от коррупционеров - Зеленский

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Задачей Высшего антикоррупционного суда является наказание коррупционеров для защиты государства, общества и инвесторов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Я не могу ставить вам задачи. Как гражданин имею ощущение, что задача Высшего антикоррупционного суда очень простая: коррупционер — наказан, государство, общество и инвестор — защищены”, — заявил Президент.

При этом он подчеркнул, что граждане ожидают от ВАКС не просто возвращение украденного через наказание топ-коррупционеров, а возвращение ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.