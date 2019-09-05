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Благодаря минским договоренностям удалось освободить или отыскать 3 тысячи украинцев - Геращенко

Благодаря минским договоренностям удалось освободить или отыскать 3 тысячи украинцев - Геращенко

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Благодаря минским договоренностям Украины удалось освободить или отыскать тела 3 тысяч украинцев на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявила народный депутат Украины (сопредседатель фракции “Европейская солидарность”) Ирина Геращенко во время круглого стола по случаю 5 лет минских договоренностей в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Благодаря минским соглашениям нам удалось освободить и найти — потому что кого-то просто удалось найти и с почетом похоронить — более 3 тысяч украинцев”, — отметила Геращенко.

По ее словам, поиск пропавших без вести остается важной составляющей минских договоренностей, а кроме того, Украина должна требовать от международного сообщества давления на РФ для допуска Красного креста на оккупированные территории для поиска пропавших без вести.

При этом она добавила, что также за 5 лет с начала минских договоренностей Украины уволила около 70% оккупированных территорий Донбасса, и тема границ на сегодняшний день должна быть ключевой во время переговоров в Минске.

Напомним, по данным СБУ, в Донбассе 223 человека незаконно лишены свободы боевиками. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Ирина Геращенко, ОРДЛО
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