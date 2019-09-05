Зеленский назначил президентские стипендии для молодых писателей и художников

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства. Об этом говорится в соответствующем указе № 661/2019, размещенном в среду на сайте Президента, передает УНН.

В соответствии с Указом Президента Украины от 23 января 2018 года № 13 “О стипендиях Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства”, Зеленский постановил назначить стипендии молодым писателям и художникам в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

Так, в частности, стипендии были назначены для 30 молодых писателей, для 83 молодых художников в сфере музыкального искусства и 14 молодых художников в области театрального искусства.

Кроме того, Президент назначил стипендии 45 молодым художникам в сфере изобразительного искусства, 13 молодым художникам в сфере хореографического искусства и 13 молодым художникам в сфере эстрадно-циркового искусства, а также 24 молодым художникам в сфере киноискусства.

Указ вступает в силу с 1 декабря 2019 года.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский дал президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам.