Боевики снова блокируют ремонт моста в Станице Луганской - СЦКК

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения "Станица Луганская" сегодня снова не начались. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операции объединенных сил.

"Сегодня утром оккупационные власти, через представителей ОБСЕ, сообщили украинской стороне об отсутствии должностного лица, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста", - говорится в сообщении.

Также было сообщено об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства.

"Таким образом работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы представителями НЗФ РФ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона продемонстрировала готовность к запланированным работам по восстановлению моста: представлены официальные запросы об организации работ, рабочую команду с техникой и оборудованием.

"Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями. Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Напомним, у Кучмы заявили, что ремонт моста в Станице Луганской начат.