МИД Нидерландов: освобождение Цемаха вызывает много вопросов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в “тесном контакте с украинскими властями” относительно освобождения фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. Об этом пишет местное издание Nieuws, передаёт УНН.

Блок сказал также, что сообщения из Киева об освобождении Цемаха “вызывают много вопросов”. Он отказался комментировать, были ли Нидерланды уведомлены заранее о планах освобождения Цемаха.

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Как сообщал УНН, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.