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Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа"

Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с членами фракции "Слуга народа". Об этом во время общения с журналистами сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Встреча будет с участием Президента, я надеюсь, что и при участии других сторон, и это будет нормальная дискуссия о том, как нам действовать дальше. Впереди две пленарных недели, и нам надо просто сверить часы", - рассказал он.

Встреча состоится в КВЦ "Парковый". Время проведения встречи Стефанчук не назвал.

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Напомним, ВР 9 созыва начала работу. 29 августа состоялось торжественное заседание и началась первая сессия, которая продолжалась до двух часов ночи 30 августа. Во время заседания парламентарии, в частности, сформировали 5 депутатских фракций и одну депутатскую группу, а также определились с руководством фракции. Так, Давид Арахамия возглавил фракцию партии "Слуга народа". У него есть один первый заместитель и 15 заместителей, которые, как пояснили в партии, будут координаторами групп депутатов внутри фракции. Вторая сессия открылась 3 сентября. На ней нардепы одобрили снятие неприкосновенности.

Источник: УНН
Теги: фракции, заседание, Слуга народа

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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