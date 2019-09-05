Елисеев об увольнении Цемаха: ожидаемо будем иметь проблемы с Нидерландами и ЕП

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Политический советник пятого Президента Украины Константин Елисеев считает, что освобождение судом фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха станет двойным выигрышем для российского лидера Владимира Путина. Такое мнение он высказал у себя в Twitter, передает УНН.

"Опасное развитие после Цемаха. Двойной выигрыш Путина: устранение ключевого свидетеля по МН17 и уничтожение доверия к Украине. Ожидаемо будем иметь проблемы с Нидерландами и Европарламентом. Впереди демарши и мощный удар по международном доверии", - написал Елисеев.

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Он отметил, что решение киевского административного суда может также стать козырем для тех, кто выступает за отмену международных санкций против Российской Федерации.

"Освобождение Цемаха - жесткое условие Путина (для освобождения пленных), я не могу поступить иначе" - это очень слабый и опасный аргумент. Я его уже слышал. В Вильнюсе. От Януковича, когда он рассказывал лидерам ЕС, почему не сможет подписать ассоциацию. И это была не просто ошибка", - добавил он.

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Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.