Пристайко провел телефонный разговор с главами МИД трех стран

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел ряд телефонных разговоров, в частности, со своими колегами из Чехии, Эстонии и Латвии. Об этом Пристайко написал на своей странице в Facebook, передаёт УНН.

“Имел очень хороший телефонный разговор с Томашом Петршичеком. Благодарен чешскому правительству за практическую помощь и поддержку территориальной целостности Украины с учетом продолжающейся российской агрессии... Спасибо за приглашение в Прагу. Я с нетерпением жду личной встречи с вами”, — написал министр.

Ранее глава МИД Чехии сообщил о телефонном разговоре с украинским министром.

“Война на востоке Украины не закончена, реформы нужно продолжать и наполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, которое уже приносит пользу нашей торговле. Министр поблагодарил за чешскую поддержку и приглашения. Ждем в Праге!” — отметил глава чешской дипломатии.

Кроме того, Пристайко сообщил, что провёл переговоры с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

“Хороший разговор с Урмасом Рейнсалу. Выразил признательность за твердую позицию Эстонии и поддержку Украины. Готовы активизировать сотрудничество с нашими партнерами по энергоэффективности в области электронного управления, высоких технологий, кибер-технологий. С нетерпением ждем возможности принять вас в Киеве для продолжения!”, — написал украинский дипломат.

Кроме того, новоназначеный министр рассказал, что пообщался с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом.

“С Эдгаром Ринкевичем мы обсудили широкий спектр нашей яркой повестки дня. Поблагодарил Латвию за искреннюю поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы ценим латвийское лечение украинских военнослужащих и отдых украинских детей. Пригласил министра Ринкевича посетить Киев”, — сообщил он.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, в том числе Пристайко на должности главы МИД.