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Налоговая система нуждается в масштабных изменениях – Леонов

Налоговая система нуждается в масштабных изменениях – Леонов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов во время Ukraine Tax Forum заявил о необходимости реформирования налоговой системы в Украине, передает УНН.

Парламентарий выступил с инициативой создания новой рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Во время своего спича нардеп отметил высокую потребность реформирования налоговой системы Украины.

"По статистике, почти 50% предпринимательской деятельности не облагается вообще или только частично. Это происходит благодаря "теневым поборам", которые устраивают представители Исполнительной власти. Именно они дестабилизируют систему налогообложения и мешают бизнесу и стране создавать условия сотрудничества, которые будут приемлемыми и удобными для обеих сторон", - добавил Леонов.

Первый украинский Форум посвященный налоговой системе Ukraine Tax Forum объединил представителей власти, бизнеса и экспертов. Главные вопросы, которые обсуждались на Форуме: теневой бизнес, проблемы администрирования налогов и кадровой политики в государственных органах, контрабанда, необходимость создания новой независимой Государственной Службы доходов и сборов и так далее.

Результатом работы Форума стал пакет решений проблемных вопросов, препятствующих стабильному развитию налоговой системы Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, налоги, Слуга народа
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