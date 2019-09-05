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Вятрович прокомментировал увольнение фигуранта по делу о катастрофе MH17

Вятрович прокомментировал увольнение фигуранта по делу о катастрофе MH17

Владимир Вятрович

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал освобождение из-под стражи Владимира Цемаха знаком "на распутье Европа или Россия" для Украины. Об этом он написал в соцсети Twitter, передает УНН.

"Цемах как знак на перепутье Европа или Россия", - написал Вятрович.

Отметим, ранее политический советник пятого Президента Украины Константин Елисеев заявил, что освобождение судом Цемаха может создать проблемы с Нидерландами и Европарламентом для Украины.

Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

Источник: УНН
Теги: Украина, МН17, Владимир Вятрович
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