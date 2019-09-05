Новости: Политика
Четверг, 5 сентября 2019, 21:38 • Саша Картер • 15225
Вятрович прокомментировал увольнение фигуранта по делу о катастрофе MH17
Владимир Вятрович
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал освобождение из-под стражи Владимира Цемаха знаком "на распутье Европа или Россия" для Украины. Об этом он написал в соцсети Twitter, передает УНН.
"Цемах как знак на перепутье Европа или Россия", - написал Вятрович.
Отметим, ранее политический советник пятого Президента Украины Константин Елисеев заявил, что освобождение судом Цемаха может создать проблемы с Нидерландами и Европарламентом для Украины.
Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.
Источник: УНН