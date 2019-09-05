В Офисе Президента сообщили подробности встречи Зеленского с сенаторами США

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. Во время встречи речь шла о поддержке Украины в сферах безопасности и энергетики, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

По информации Офиса, во время встречи Глава государства отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США. Он поблагодарил сенаторов, входящих в Сенатского украинского кокуса, по их личный вклад в формирование этой поддержки.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей безопасности помощи, а также надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Глава государства отметил и последовательную политику санкций США против России, привлекая внимание к российской "паспортизации" граждан Украины на Донбассе и необходимости соответствующего реагирования.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписанный Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекта "Северный поток - 2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.

Также стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине. Зеленский отметил, в частности, намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО, отметили в ОП.

Ранее сенаторы сообщили, когда США окажет военную помощь Украине.