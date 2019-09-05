США надеются, что Зеленский начнет новый этап в Нормандской формате

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает от нового руководства Украины “лучших результатов” в рамках переговорного процесса в нормандской формате о прекращении агрессии России в Донбассе. Об этом Помпео рассказал в интервью The Daily Signal, информирует УНН.

“Мы надеемся, что новые лидеры в Украине начнут новый этап в этих переговорах (Нормандские формате — ред), приведут нас (США — ред) к лучшим результатам... достичь того, что президент Трамп определил в качестве наших целей (в этом вопросе — ред)”, — сказал Помпео.

В издании отметили, что США не является участником Нормандского формата, хотя с такой инициативой выступал украинский президент Владимир Зеленский. В контексте этого, Помпео заявил, что “не спекулировать” на том, будет ли американская сторона играть непосредственную роль в мирных переговорах, если нынешний процесс зайдет в тупик.

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Напомним, накануне советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) завершили переговоры в Берлине.