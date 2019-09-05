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Четверг, 5 сентября 2019, 22:58 • Наталья Кузина • 8625
Внутренние вопросы: в "Слуге народа" рассказали, о чем шла речь на встрече с Зеленским
Ирина Верещук
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Внутренние и организационные вопросы - об этом шла речь во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сказала журналистам представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, передает УНН.
"(Речь шла о - ред.) внутренних наших организационных вопросах партии, ее развитии и вопросах фракции", - сообщила Верещук.
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Кроме того, она сообщила, что на встрече присутствовал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Как сообщал УНН, Зеленский сегодня планировал встретиться с фракцией "Слуга народа".
Источник: УНН
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