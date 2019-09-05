В Германии приветствовали запуск Высшего Антикорсуда

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Посольство Германии в Украине поздравило начало работы Высшего Антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении Посольства в Twitter, передает УНН.

"Поздравляем с сегодняшним стартом работы Высшего Антикоррупционного суда! Желаем Председателю суда Танасевич и всем судьям мужества, выдержки и того успеха, которого население Украины так долго и настойчиво добивалось", - говорится в сообщении.

По словам дипломатов, сохранение добродетели, независимости и работоспособности ВАС имеет большое значение для юстиции.

"Распределение ветвей власти и независимость юстиции являются основополагающими ценностями Европы", - добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.