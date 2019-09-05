Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,0000  EUR: 27,84 0,1263 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 сентября 2019 00:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни
ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3345
Версия для печати

В Германии приветствовали запуск Высшего Антикорсуда

В Германии приветствовали запуск Высшего Антикорсуда

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Посольство Германии в Украине поздравило начало работы Высшего Антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении Посольства в Twitter, передает УНН.

"Поздравляем с сегодняшним стартом работы Высшего Антикоррупционного суда! Желаем Председателю суда Танасевич и всем судьям мужества, выдержки и того успеха, которого население Украины так долго и настойчиво добивалось", - говорится в сообщении.

По словам дипломатов, сохранение добродетели, независимости и работоспособности ВАС имеет большое значение для юстиции.

"Распределение ветвей власти и независимость юстиции являются основополагающими ценностями Европы", - добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Источник: УНН
Теги: суд, Германия, посольство, Антикоррупционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.