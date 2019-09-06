Аудит "Укроборонпрома" проведет компания Baker Tilly Ukraine

КИЕВ. 6 августа. УНН. Аудит государственного оборонного концерна “Укроборонпром” проведет компания Baker Tilly Ukraine. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

Как заявили в концерне, аудиторская фирма выиграла тендер на проведение проверки консолидированной отчетности. По данным платформы публичных закупок ProZorro, участие в аукционе, кроме Baker Tilly Ukraine, приняла также аудиторская компания Ernst & Young.

Окончательное предложение Baker Tilly Ukraine предусматривала, что стоимость аудита составит 29 млн 336 тысяч гривен. Аудит Ernst & Young стоил 29 млн 337 тысяч гривен.

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Как утверждают в “Укроборонпроме”, это будет первый консолидовний аудит всей отчетности компании за всю историю ее существования. При этом Baker Tilly Ukraine уже сотрудничала с концерном: проводила финансовый аудит государственной компании “Укрспецэкспорт”, которая входит в состав “Укроборонпрома”.

“За месяц возможно и подготовить необходимый пакет документов, и провести торги на ProZorro, и начать подготовку внутренней команды, которая будет сопровождать аудиторов и организовывать весь процесс. Мое видение — аудиторы должны начать работать в Концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия”, — цитируют в пресс-службе концерна генерального директора Абромавичуса.

Как сообщал УНН, Данилюк обсудил реформирования ВПК с представителями правительства США.

Напомним, еще в 22 мая 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что Кабмин выделил 32 миллионов гривен на аудит “Укроборонпрома”.

В свою очередь, пятый президент Украины Петр Порошенко 6 марта сообщал на заседании СНБО, что Украина инициирует международную комплексную проверку деятельности государственного концерна “Укроборонпром”. 16 марта он указом ввел в действие решение СНБО по этому аудита.

Государственный концерн “Укроборонпром” объединяет более 100 предприятий-участников в области оборонной промышленности, в частности, разработки и изготовления вооружения и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операций.