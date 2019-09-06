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Помпео подтверждает, что США по-прежнему не признают аннексию Крыма Россией

Помпео подтверждает, что США по-прежнему не признают аннексию Крыма Россией

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем не признают оккупацию АР Крым Россией и в дальнейшем поддерживают “Крымскую декларацию” Государственного департамента, пишет УНН со ссылкой на интервью Помпео изданию The Daily Signal.

“Мы очень четко изложили свою позицию о роли России в Украине”, — заявил Помпео.

В связи с этим он призвал “пойти почитать “Крымскую декларацию”, которая, по словам Помпео, является “наиболее кристально чистой формулировкой политики этой (Трампа) администрации”.

Через несколько дней после Революции Достоинства в Украине в феврале 2014 российские войска вторглись в Крым. Референдум, который состоялся в Крыму в марте того года, одобрил так называемое “присоединение территории” в Российскую Федерацию.

Впоследствии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила референдум недействительным. В свою очередь, США и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы; блок стран “Большой восьмерки” исключил Россию из своих рядов, став “Большой семеркой”.

Как сообщал УНН, США надеются, что Зеленский начнет новый этап в нормандской формате.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, Майк Помпео
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