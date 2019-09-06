Зеленский отреагировал на петицию о свободном владении оружием

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил электронную петицию о законодательном урегулировании оборота оружия в Украине. Он пояснил, что считает это преждевременным шагом, пишет УНН со ссылкой на текст ответа на петицию, опубликованный на сайте Главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию о законодательном урегулировании оборота оружия и отклонил ее. По его мнению, легализация оборота оружия в Украине была бы сейчас преждевременной.

Зеленский обратил внимание, что легализации оружия в Украине должно предшествовать “комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств”.

“Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация обращения в государстве оружия рассматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана”, — отметил Глава государства.

Электронная петиция “Навести порядок с оборотом оружия, а порядок — это закон” была обнародована на сайте официального интернет-представительства президента Украины 22 мая 2019 года и набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Стоит напомнить, что Зеленского просят превратить крейсер “Украина” в музей.