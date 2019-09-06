Почти 60% нардепов из "Слуги народа" еще не подали ни одного законопроекта

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Из 252 нардепов фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде почти 60% еще не подали на рассмотрение парламента ни одного законопроекта или постановления. Об этом свидетельствуют официальные данные портала ВР, сообщает УНН.

Так, 150 нардепов из фракции пропрезидентской партии до сих пор не имеют никакой законодательной инициативы. Еще 31 нардеп имеет по одному законопроекту (совместный с другими членами фракции или самостоятельный) или постановлению в своем активе.

Наибольшее же количество законопроектов успела внести нардеп Елена Шуляк, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. На ее счету уже 33 законопректа.

Всего же представителями фракции "Слуга народа" уже зарегистрирован 81 законопроект.

Напомним, 29 августа новые нардепы приняли присягу.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что задача номер один для Рады 9-го созыва состоит в разработке абсолютно нового Регламента.