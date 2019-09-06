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В Запорожье представили нового главу ОГА

В Запорожье представили нового главу ОГА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил общине Запорожской области нового председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"Этот человек доказал свою способность быть профессиональным, оперативным, взвешенным руководителем. Это специалист, которому мы доверяем, надеемся и на вашу поддержку. Не сомневаюсь, что он проявит себя в должности председателя Запорожской облгосадминистрации", - сказал Трофимов в пятницу в сессионном зале ОГА, поздравляя Туринка.

Также он продемонстрировал указ Президента № 659/2019 о назначении Виталия Туринка на должность и вручил ему удостоверение председателя ОГА.

Среди первых своих приоритетов председатель Запорожской ОГА назвал преодоление коррупционных схем в работе чиновников, а также развитие инфраструктуры.

Справка. Виталий Туринок занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства и промышленности. Учился в Запорожской государственной инженерной академии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, ОГА, назначения
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