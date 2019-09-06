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В Службе безопасности начат функциональный аудит структурных подразделений ведомства

В Службе безопасности начат функциональный аудит структурных подразделений ведомства

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На выполнение мероприятий по системному реформированию Службы безопасности Украины, которые должны приблизить СБУ к стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО, в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

“СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной”, — отметил Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности.

Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.

Напомним, аудит государственного оборонного концерна “Укроборонпром” проведет компания Baker Tilly Ukraine.

Источник: УНН
Теги: СБУ, аудит, Иван Баканов
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