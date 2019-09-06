Дубилет запретил закупать в правительство блокноты с золотым тиснением

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупки в правительство дорогой канцелярии. Закупать теперь будут только бумагу А4 и А5. Об этом Дубилет сообщил на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - написал министр.

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Напомним, что украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет стал министром Кабинета министров 29 августа 2019 года.