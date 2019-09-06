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Босния отреагировала на ноту МИД Украины

Босния отреагировала на ноту МИД Украины

Правительственный квартал в Сараево

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Босния и Герцеговина сообщила, что разделяет позицию Евросоюза о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Dnevni avaz, которое опубликовало заявление председательствующего в Президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшича.

Комшич опубликовал заявление в ответ на дипломатическую ноту протеста Украине по высказывание члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик СМИ Российской Федерации о якобы “принадлежности” оккупированного Крыма России.

Политик подчеркнул, что позиция Додика и его поддержка незаконной аннексии Крыма — это “не позиция государства, а личная позиция”.

В документе указано, что: “Босния и Герцеговина, как претендент на статус кандидата в члены ЕС, по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться”.

Боснийская сторона также напомнила, что в марта 2014 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении России.

“Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Экономические санкции в настоящее время продлены до 31 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

Как писал УНН, Украина заявила протест из-за заявления члена президиума Боснии и Герцеговины о Крыме.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Босния и Герцеговина
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