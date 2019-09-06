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Нидерланды не будут поднимать вопрос о Цемахе и обмене в Брюсселе – СМИ

Нидерланды не будут поднимать вопрос о Цемахе и обмене в Брюсселе – СМИ

Владимир Цемах

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На сегодня нет никаких признаков того, что Нидерланды поднимут вопрос об освобождении украинским судом Владимира Цемаха и обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в Брюсселе. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передаёт УНН.

“Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды в Брюсселе будут поднимать вопрос о Цемахе и обмене удерживаемыми между Украиной и Россией”, — написал журналист.

В то же время, по его словам, ситуация может измениться.

Напомним, накануне киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в тот же день заявил, что находится в “тесном контакте с украинскими властями” относительно освобождения фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Цемаха.

Источник: УНН
Теги: Украина, Голландия, обмен
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