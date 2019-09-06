В Минюсте займутся созданием отдельного третейского суда

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Министерстве юстиции Украины займутся созданием отдельного третейского суда, который не будет хуже Стокгольмского. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью PG, передает УНН.

"Хотим создать отдельный третейский суд. Например, сейчас Украина судится в Стокгольме. Там есть авторитетный международный суд. Все это можно будет сделать здесь", - сказал Малюська.

По словам министра, "чтобы появилось доверие, нам придется принять иностранных судей с хорошей репутацией".

"Это достойная альтернатива. И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы. Мы этим точно займемся", - добавил он.

Напомним, Министерство юстиции анонсирует реформу пенитенциарной системы.