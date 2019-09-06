Регистрация | Вход |
USD: 25,31 0,0471  EUR: 27,99 0,1532 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 сентября 2019 18:19
Получить тестовый доступ
Заседание комитета по правоохранительной политике с участием генпрокурора
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба
Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7830
Версия для печати

Посольство США призвало расследовать инциденты с Гонтарева быстро и беспристрастно

Посольство США призвало расследовать инциденты с Гонтарева быстро и беспристрастно

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Посольство США в Украине выразило поддержку быстрому и беспристрастному расследованию инцидентов, связанных с бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой и ее семьей. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter посольства, передает УНН.

“Мы поддерживаем быстрое и беспристрастное расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтарева и ее семьей”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что ексголову НБУ Валерий Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой. После инцидентов НБУ попросил у правоохранителей защиты Гонтаревой, а также текущего руководства и сотрудников НБУ.

Как сообщал УНН, правление Национального банка видит в событиях вокруг бывшей главы НБУ угрозу не только для нее, но и для всех, кто причастен к проведению реформ в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.