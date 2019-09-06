Посольство США призвало расследовать инциденты с Гонтарева быстро и беспристрастно

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Посольство США в Украине выразило поддержку быстрому и беспристрастному расследованию инцидентов, связанных с бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой и ее семьей. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter посольства, передает УНН.

“Мы поддерживаем быстрое и беспристрастное расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтарева и ее семьей”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что ексголову НБУ Валерий Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой. После инцидентов НБУ попросил у правоохранителей защиты Гонтаревой, а также текущего руководства и сотрудников НБУ.

Как сообщал УНН, правление Национального банка видит в событиях вокруг бывшей главы НБУ угрозу не только для нее, но и для всех, кто причастен к проведению реформ в Украине.