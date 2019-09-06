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Посол Украины в Турции раскритиковал местного политика за его высказывания

Посол Украины в Турции раскритиковал местного политика за его высказывания

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига был обеспокоен комментариями представителя ячейки правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анталии Ибрахима Этхем Таша относительно мэра Анталии из-за визита последнего во Львов, передаёт УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

“Дикий и возмутительный комментарий Ибрагима Этема Таша, неподходящий для представителя ПСР. Не соответствует украинско-турецкому стратегическому партнерству. Особенно обеспокоен как посол дружественной страны Украины, которая обеспечивает 1,5 туристов в Турцию (в основном в Анталию)”, — говорится в заявлении посла.

Комментарий относится к заявлениям политика в соцсети Twitter, в котором последний критикует поездку во Львов мэра Анталии Мухиттина Боджека. В статье, в частности, говорится о том, что что мэру Анталии “лучше было бы” посетить не Львов, а Москву.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Босния отреагировала на ноту МИД Украины

Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Турция
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