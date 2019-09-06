В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.

“MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса с момента принятия своего отчета о взаимной оценке в декабре 2017 года, и призывает страну активизировать свои усилия по устранению остающихся недостатков ввиду ожидаемых в настоящее время законодательных реформ”, — говорится в отчете.

Отмечается, что MONEYVAL изменил оценку для Украины в соответствии с недавно измененной Рекомендацией 21 о предупреждении и конфиденциальности, с первоначальной “соответствующая”, на “в значительной степени соответствующая”.

“Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, первоначально оцененные как “соответствующие”), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением, первоначально оцененные как “частично соответствующие”), 18 (внутренний контроль и иностранные филиалы и дочерние компании, первоначально оцененные как “В значительной степени соответствует”), требования которого изменились с момента принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), первоначально оцененная как “соответствующая”, была переоценена как “в значительной степени соответствующая”, — сказано в отчете.

Как сообщал УНН, ЕС разрешил дальнейший импорт из Украины ряда видов овощей и фруктов.