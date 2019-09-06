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Переговоры Украины, России и ЕС по газу состоятся до конца сентября - президент ЕК

Переговоры Украины, России и ЕС по газу состоятся до конца сентября - президент ЕК

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Европейский союз и Россия договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет объявлена после консультаций с украинской стороной. Об этом в соцсети Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Мариш Шефчович, передает УНН.

“Хорошо поговорил с министром энергетики России Новаком. Мы договорились провести следующие трехсторонние газовые переговоры в этом месяце. Точная дата будет объявлена в ближайшее время, после консультации с украинской стороной”, — написал Шефчович.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская делегация готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей России и Европейской комиссии в сентябре.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, транзит
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