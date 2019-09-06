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Пятница, 6 сентября 2019, 18:15 • Тарас Джмиль • 885
Представили нового руководителя СБУ на Донбассе
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На должность начальника 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях назначен Виталий Винниченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт Луганской ОГА.
"Новый начальник УСБУ в Луганской области поступил на службу в 2000 году. До назначения на эту должность Виталий Владимирович Винниченко 15 лет работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ", - пишут на сайте.
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Нового руководителя представили первый заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко и руководитель ГУ полковник Владимир Петриченко.
Напомним, Баканова назначено главой СБУ.
Источник: УНН