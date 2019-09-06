Регистрация | Вход |
USD: 25,31 0,0471  EUR: 27,99 0,1532 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 сентября 2019 18:19
Получить тестовый доступ
Заседание комитета по правоохранительной политике с участием генпрокурора
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба
Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
885
Версия для печати

Представили нового руководителя СБУ на Донбассе

Представили нового руководителя СБУ на Донбассе

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На должность начальника 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях назначен Виталий Винниченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт Луганской ОГА.

"Новый начальник УСБУ в Луганской области поступил на службу в 2000 году. До назначения на эту должность Виталий Владимирович Винниченко 15 лет работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ", - пишут на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человек Хорошковского может возглавить управления "К" в СБУ

Нового руководителя представили первый заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко и руководитель ГУ полковник Владимир Петриченко.

Напомним, Баканова назначено главой СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Донбасс, назначения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.