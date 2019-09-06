Большинство законопроектов от "Слуги народа" инициировали пять нардепов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Среди нардепов из фракции партии "Слуга народа" есть пять, которые отличились наибольшим количеством законопроектов, инициаторами или соинициаторами, которых они являются. Об этом свидетельствуют официальные данные портала ВР, сообщает УНН.

Среди 252 нардепов "Слуги народа" активными в законотворческой сфере оказались 5 парламентариев. Они являются инициаторами или соинициаторами практически всех законопроектов, поданных фракцией.

Елена Шуляк - 33 законопроекты;

Павел Фролов - 29 законопроектов;

Виталий Безгин - 28 законопроектов;

Роксолана Пидласа - 25 законопроектов;

Данил Гетманцев - 25 законопроектов.

Как сообщал УНН, около 60% нардепов фракции "Слуга народа" еще не внесли ни одной законодательной инициативы.