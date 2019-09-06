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Комитет рекомендует ВР принять изменения в УКУ об уменьшении давления на бизнес

Комитет рекомендует ВР принять изменения в УКУ об уменьшении давления на бизнес

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект № 1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес". Данное решение комитет принял на заседании, передает корреспондент УНН.

"(Предлагается - ред.) Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект" О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес "No1080", - сказал глава комитета Денис Монастырский.

Такое предложение членов комитета поддержали единогласно.

В законопроекте предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, согласно которым: такое деяние, как фиктивное предпринимательство, декриминализируется путем исключения из Особенной части УК статьи 205; значительно повышается размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (изменения в примечания к статье 212 УК) и др.

Напомним, большинство законопроектов от "Слуги народа" инициировали пять нардепов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, комитет
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