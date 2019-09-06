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Минфин создает новый орган власти, который будет отвечать за государственный долг

Минфин создает новый орган власти, который будет отвечать за государственный долг

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство финансов Украины создает отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет по результатам заседания правительства, передает УНН.

"Минфин создает новый орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это, в принципе, правильная европейская политика. Вы знаете, что есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда ты берешь и реализацию политики выделяешь в отдельный орган. Таким образом, очень важно, существенный вопрос для Украины, работа с государственным долгом, будет выделена, деполитизированна, будет вестись более профессионально, как мы надеемся, и это также правильное решение, которое, надеюсь, Верховная Рада примет", - сказал министр.

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Как сообщал УНН, ранее Дубилет запретил закупать в правительство блокноты с золотым тиснением.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Минфин
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