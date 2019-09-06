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Правительство назначило 11 новых заместителей министров: названы имена

Правительство назначило 11 новых заместителей министров: названы имена

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На заседании Кабинета Министров Украины Правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.

По одному заместителю получили:

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;

министр финансов - заместитель Геннадий Плис;

министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя может быть в:

министра образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный;

министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.

Напомним, Минфин создает новый орган власти, который будет отвечать за государственный долг.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, назначения
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