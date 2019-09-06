Кабмин согласовал решение об увольнении Трояна и еще 6 заместителей министров

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На заседании Кабинета министров Украины, которое состоялось в пятницу, правительство согласовало решение об увольнении семи заместителей министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбиры из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров Украины издал распоряжение об увольнении четырех заместителей Министра аграрной политики и продовольствия Украины.