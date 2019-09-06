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Правительство согласовало переназначение главы Харьковской ОГА

Правительство согласовало переназначение главы Харьковской ОГА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На заседании Кабинета министров Украины, которое состоялось в пятницу, правительство приняло проекты решений Президента Украины об увольнении и повторном назначении Юлии Светличной на должность главы Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Так, министры приняли проекты решений Президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента - ред.) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА. И приняли соответствующий проект решения Президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА", - сообщили в Кабмине.

Также сообщается, что члены Правительства согласовали решение о назначении Президентом Украины трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и ДмитрияРоманюка.

Как сообщал УНН, сегодня правительство назначило 11 новых заместителей министров.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА, назначения, увольнение, Харьков и Харьковская область
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